الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تأثير استخدام ماكينات الحلاقة أكثر من مرة على الجسم

شفرات الحلاقة
شفرات الحلاقة

إن استخدام الشفرات الصغيرة سهلة الاستخدام لأشهر متتالية حتى تصبح غير حادة وصدئة يمكن أن يكون لها في الواقع بعض العواقب الوخيمة.

وفقًا لطبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة كريستينا سوما، قالت إن معظم الناس يتشبثون بأدوات الحلاقة الخاصة بهم لفترة أطول بكثير مما يوصي به خبراء الصحة.

ووفقا لموقع ذا صن إنها تحلق ليس شهورًا "يعتمد تكرار التغيير أيضًا على عوامل أخرى مثل عدد المرات وعدد المناطق التي تحلقها وسماكة شعرك ونوعه وجودة الشفرة وما إذا كنت جيدًا في غسلها بعد ذلك.

يمكن أن يؤدي استخدام شفرة حلاقة باهتة إلى ظهور طفح جلدي ونتوءات في الحلاقة، ونمو الشعر تحت الجلد، والتهاب الجلد أو تعرضه لصدمة، والأخطر من ذلك أنه يمكن أن يؤدي إلى جروح وربما يؤدي إلى التهابات.

يمكن أن تؤدي البكتيريا التي تنمو على الشفرة أيضًا إلى تهيج الجلد في منطقة الإبط، أو في أي مكان آخر مثل منطقة العانة أو الساقين.

وأوضحت طبيب الأمراض الجلدية أن "الشكل الأكثر شيوعًا للعدوى هو عدوى الجلد الجرثومية مع ظهور أعراض تشمل الاحمرار والتورم والألم".

الشعر الناشئ

استخدام الشفرات الصغيرة أكثر من مرة تساهم  في تهيج الجلد وحرق الحلاقة ونمو الشعر تحت الجلد، يمكن أن تؤدي هذه بدورها إلى عدوى بكتيرية وفرط تصبغ ونوع من الندبات المرتفعة تسمى الجدرة.

كيف تقوم بالحلاقة بآمان؟

للعناية حقًا تحتاج إلى تغيير ماكينة الحلاقة بشكل متكرر واستخدام كريم أو جل الحلاقة والحلاقة في اتجاه نمو الشعر وشطف الشفرة جيدًا ثم تخزينها في مكان نظيف وجاف.

علاوة على ذلك فإن منطقة الإبط حساسة للغاية لذا احرص على اختيار مزيل العرق الذي يدعم حاجز البشرة الخاصة بك.

شفرات الحلاقة ماكينات الحلاقة شعر الجسم التهابات تورم

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