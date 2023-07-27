الأنبا بنيامين عن البابا شنودة: نشطت الكنيسة في عهده وانتشرت في العالم كله

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 3 أغسطس 2023، للاحتفال بمئوية ميلاد البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117.

وقال الأنبا بنيامين مطران المنوفية، في بيان له مساء أمس، في بداية حديثنا عن ميلاد البابا شنودة في 3/ 8/ 1923م ونياحة والدته بعد الولادة بحُمّى النفاس مما جعله يحتاج لمرضعات من نساء العائلة والجيران ليرضع ويتغذى ويقتات من لبن هؤلاء السيدات الفضليات اللائي ارضعته من لبنها ونشأ هذا الطفل في وسط مملوء بالمحبة.

وتابع مطران المنوفية، تنقل مع أخيه الأكبر روفائيل وهكذا عاش محبا ومحبوبًا وتمتع بذكاء شديد ونال تعليمه كالمعتاد حسب نظام التعليم في ذلك الحين، و تخرج من كلية الآداب بجامعة القاهرة من قسم تاريخ وكانت شخصيته قوية ويبحث عن كل من لهم دور في المجتمع من شخصيات كبيرة في الكنيسة مثل حبيب جرجس وكان بتولا يحب الكنيسة ويخدمها بقلبه وعلمه وكلمته، وهكذا نشأ نظير جيد في هذا المناخ الذي أعده لمهمة كبيرة هي أسقفية التعليم ثم اختيار السماء له كبابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية وكانت معه قوة الله.

وأضاف الأنبا بنيامين، لذلك قام بسيامة أكثر من مائة أسقف وحوالى 500 كاهن وأنشأ مئات الكنائس بمصر والمهجر واتسعت الكنيسة في أيامه فانتشرت مباني الكنائس القبطية في كل قارات العالم بكثرة في أمريكا وكندا وأوروبا وأفريقيا وآسيا، في بلاد كثيرة ومع بناء الكنائس القبطية يتم في كل كنيسة سيامة آباء كهنة مباركين وأساقفة، ونشطت الكنيسة وانتشرت في العالم كله وأنضم لها كثير من المعجبين بها ببلاد العالم كله