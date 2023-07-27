"محاورات مع الشعر التراثى والمعاصر" على طاولة المركز الدولى للكتاب.. الليلة

"محاورات مع الشعر التراثي والمعاصر.. استقبال الشعر"، محور الأمسية التي تعقد في السادسة من مساء اليوم الخميس، بالمركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة.

ويحل الناقد دكتور أحمد درويش، والحاصل على جائزة الباطين فرع نقد الشعر، عن كتابه "محاورات مع الشعر التراثي والمعاصر"، في ضيافة المركز الدولي للكتاب، لمناقشة وتوقيع كتابه، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويناقش الكتاب كلا من: الناقد دكتور محمد عبد الباسط عيد، والناقد دكتور شريف حتيتة، ويدير الأمسية الشاعر أحمد حسن.

وفي كتابه، يتناول دكتور أحمد درويش، العلاقة بين الشعر والموسيقي، والمعمار النموذجي للقصيدة من خلال استعراض التجارب الشعرية لشعراء قدماء ومعاصرين.

ويشير "درويش" في مقدمة كتابه إلي أن مصطلح استقبال الشعر أنست به واسترحت إليه عنوانًا لهذه الكتابات النقدية حول الشعر العربي، والتي تمتد خريطتها الزمنية من عصر ما قبل الإسلام إلى عصر ما بعد الحداثة، وتتنوع ما بين تحليل لقصيدة تراثية أو معاصرة، أو مقدمة لديوان شعري أو دراسة لقضية شعرية، أو ترجمة لشعر غربي إلى شعر عربي أو ترجمة لدراسات غربية دقيقة حول قصائد عربية، وفي إطار هذا كله نجد أنفسنا في مجال استقبال الشعر".

ــ ثورة 23 يوليو في عيون الشباب بالأعلى للثقافة

في سياق متصل، تعقد بقاعة المجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة، في السادسة مساء اليوم أيضًا، مائدة مستديرة تحد عنوان "ثورة 23 يوليو في عيون الشباب"، وذلك بمناسبة مرور 71 عاما علي قيام ثورة 23 يوليو 1952، ومرور خمس سنوات علي تأسيس حركة ناصر الشبابية.

يشارك في المائدة المستديرة كل من: رئيس مكتب الشباب الأفريقي حسن غزالي، دكتور سيد رشاد الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، دكتور محمد عبد الكريم الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، دكتور مصطفي الجعفري، معيد التاريخ الحديث والمعاصر، المستشار حسام الدين علام عضو هيئة قضايا الدولة، ودكتور رجاء مجدي إسماعيل السيد المدرس بكلية الصيدلة جامعة الأهرام الكندية، ويدير المائدة دكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

تعقد المائدة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، كما تبث أونلاين عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بالفيس بوك.