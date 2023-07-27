مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 27 يوليو 2023
الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة نظرًا لتغيرها بصورة شبه يومية، كما تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى وباختلاف طول الليل والنهار، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 يوليو 2023.
مواقيت الصلاة في القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القـاهـرة
|2023-07-26
|4:30 ص
|6:10 ص
|1:1 م
|4:38 م
|7:52 م
|9:21 م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأسكندرية
|2023-07-26
|4:31 ص
|6:13 ص
|1:7 م
|4:46 م
|8:0 م
|9:30 م
|طنطــا
|2023-07-26
|4:28 ص
|6:10 ص
|1:3 م
|4:41 م
|7:55 م
|9:24 م
|المنصورة
|2023-07-26
|4:26 ص
|6:8 ص
|1:1 م
|4:40 م
|7:54 م
|9:24 م
|الزقـازيق
|2023-07-26
|4:27 ص
|6:8 ص
|1:1 م
|4:38 م
|7:53 م
|9:22 م
|أسيــوط
|2023-07-26
|4:40 ص
|6:16 ص
|1:2 م
|4:32 م
|7:47 م
|9:12 م
|سـوهاج
|2023-07-26
|4:40 ص
|6:15 ص
|1:0 م
|4:29 م
|7:44 م
|9:8 م
|بنى سويف
|2023-07-26
|4:34 ص
|6:13 ص
|1:2 م
|4:37 م
|7:51 م
|9:18 م
|المنـيـا
|2023-07-26
|4:39 ص
|6:16 ص
|1:4 م
|4:36 م
|7:51 م
|9:17 م
|قـــنا
|2023-07-26
|4:37 ص
|6:12 ص
|12:56 م
|4:24 م
|7:39 م
|9:3 م
|أســوان
|2023-07-26
|4:43 ص
|6:15 ص
|12:55 م
|4:18 م
|7:35 م
|8:56 م
|مطـروح
|2023-07-26
|4:41 ص
|6:23 ص
|1:18 م
|4:57 م
|8:11 م
|9:41 م
|الغردقـة
|2023-07-26
|4:30 ص
|6:5 ص
|12:51 م
|4:22 م
|7:37 م
|9:1 م
|الخارجـة
|2023-07-26
|4:49 ص
|6:23 ص
|1:5 م
|4:32 م
|7:48 م
|9:11 م
|الإسماعيلية
|2023-07-26
|4:24 ص
|6:5 ص
|12:58 م
|4:35 م
|7:50 م
|9:19 م
|دمياط
|2023-07-26
|4:23 ص
|6:5 ص
|12:59 م
|4:39 م
|7:53 م
|9:23 م