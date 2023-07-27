الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 27 يوليو 2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة نظرًا لتغيرها بصورة شبه يومية، كما تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى وباختلاف طول الليل والنهار، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 يوليو 2023. 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينة التاريخ الفجرشروق الظهرالعصرالمغرب العشاء
القـاهـرة2023-07-264:30 ص6:10 ص1:1 م4:38 م7:52 م9:21 م

 

 

 

"الإفتاء" توضح حكم الزكاة فى مال الميراث قبل استلامه

“الإفتاء” تصدر العدد الجديد من “جسور”.. قضايا فقهية ذات صلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينة التاريخ فجرشروق ظهرعصرمغرب عشاء
الأسكندرية2023-07-264:31 ص6:13 ص1:7 م4:46 م8:0 م9:30 م
طنطــا2023-07-264:28 ص6:10 ص1:3 م4:41 م7:55 م9:24 م
المنصورة2023-07-264:26 ص6:8 ص1:1 م4:40 م7:54 م9:24 م
الزقـازيق2023-07-264:27 ص6:8 ص1:1 م4:38 م7:53 م9:22 م
أسيــوط2023-07-264:40 ص6:16 ص1:2 م4:32 م7:47 م9:12 م
سـوهاج2023-07-264:40 ص6:15 ص1:0 م4:29 م7:44 م9:8 م
بنى سويف2023-07-264:34 ص6:13 ص1:2 م4:37 م7:51 م9:18 م
المنـيـا2023-07-264:39 ص6:16 ص1:4 م4:36 م7:51 م9:17 م
قـــنا2023-07-264:37 ص6:12 ص12:56 م4:24 م7:39 م9:3 م
أســوان2023-07-264:43 ص6:15 ص12:55 م4:18 م7:35 م8:56 م
مطـروح2023-07-264:41 ص6:23 ص1:18 م4:57 م8:11 م9:41 م
الغردقـة2023-07-264:30 ص6:5 ص12:51 م4:22 م7:37 م9:1 م
الخارجـة2023-07-264:49 ص6:23 ص1:5 م4:32 م7:48 م9:11 م
الإسماعيلية2023-07-264:24 ص6:5 ص12:58 م4:35 م7:50 م9:19 م
دمياط2023-07-264:23 ص6:5 ص12:59 م4:39 م7:53 م9:23 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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"الإفتاء" توضح حكم صرف جزء من زكاة المال فى شراء سلع للفقراء

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دار الإفتاء: تكرار حرق المصحف الشريف خرق للإنسانية

 

الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

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