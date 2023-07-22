دار الإفتاء: تكرار حرق المصحف الشريف خرق للإنسانية

قال خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مفتي الجمهورية يستنكر بشدة تكرار حرق المصحف الشريف في السويد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، أن دار الإفتاء تجدد دعوتها لإصدار قانون دولي يجرم الإساءة للمقدسات والأديان حفاظًا على السلم العام، موضحًا أن العقلاء يستنكرون تكرار مثل هذه الأفعال الشنيعة، لأن ذلك خرق للإنسانية قبل أن يكون خرقًا للمشاعر الدينية.

وأشار أمين الفتوى إلى أن القانون الدولي لا بد أن يقف أمام مثل هذه الأفعال التى تجر إلى الكراهية بين الشرائع والفلسفات الدينية، من خلال قنوات اتصال وتوحيد لرؤى الدول الإسلامية.