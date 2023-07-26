الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| ما هى الأشهر الحُرم وما الواجب علينا فيها؟.. عالم بالأوقاف يوضح

الشيخ عبدالخالق العطيفي
الشيخ عبدالخالق العطيفي

قال الشيخ عبدالخالق العطيفى، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الأشهر الحرم هي المحمية الإلهية الربانية من الله تعالى لبعض الأعمال التي لا ينبغي على المرء فعلها في تلك الشهور المحرمة، أو يتأكد من عدم فعلها في هذا الشهر من الشهور المُحرمة.

وأضاف العطيفى، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن هناك قولين للعلماء في قوله تعالى "فلا تظلموا فيهن أنفسكم"، الأول بأن المقصود أو المراد هي الأشهر الاثنى عشر وليس الأربعة فقط، أما الرأي الآخر فإنه يقول بأنها عائدة على الأربعة أشهر فقط، مؤكدًا أن الذنب وأن التجاوز في هذه الأيام الفاضلة والأشهر المباركة أعظم إثمًا من الظلم في غيرها، لافتًا إلى أن الشهر الحرام يعني أنه لا يجوز فعل المحرمات في هذا الشهر.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

 

 

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