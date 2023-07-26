الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماهو الفرق بين النبى والرسول؟.. أسامة الأزهرى يجيب

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

كشف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، الفرق بين النبي والرسول، مؤكدًا أن عددا من العلماء ذهبوا أن النبي هو الرسول، والرسول هو النبي وأن اللفظين يدلان على نفس المعنى.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن جمهور المحققين من العلماء قالوا إنه يوجد فرق بينهما فالرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بالتبليغ، والنبي أوحى الله إليه بوحي ولم يؤمر بالتبيلغ، واتفقوا على أنهم يأتيهم الوحي وأنهم معصمون من الخطأ.

 الرسول هو من جاء برسالة مستقلة وينسخ من كان قبله

وتابع أن الرسول هو من جاء برسالة مستقلة وينسخ من كان قبله فرسالة النبي عليه السلام كانت ناسخة لكل الأنبياء، مؤكدًا أن الرسول هو قدوة بآياته وبعلمه وسلوكه الجميل، وهو مكلف بمواجهة الناس حول انحرافهم.

وأوضح أن من بين الأنبياء اختير عدد منهم أضيف لمهمة النبوة مهمة الرسالة وكل من وصف بالرسالة فهو في الأساس نبي، أي أن كل رسول نبي وليس كل نبي برسول.

أسامة الأزهري النبي الرسول التبيلغ رسالة مستقلة مهمة النبوة

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