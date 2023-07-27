الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عاطلين بقتل شباب فى بولاق الدكرور

متهم
متهم

حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عاطلين بقتل شاب لسرقته ببولاق الدكرور، حيث جاء بأقوال رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور خلال تحقيقات النيابة بورود بلاغ من الأهالي مفاده انبعاث رائحة كريهة من شقة المتوفى إلى رحمه مولاه، فانتقل لفحص البلاغ، فتبين له مقتل المجني عليه وتواجد جثمانه أسفل مرقده في حالة تعفن، فأجرى المعاينة والمناظرة للجثمان.

كما جاء بأقوال مفتش مباحث فرقه غرب الجيزة – بأن تحرياته السرية دلته إلى قيام المتهان بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، حيث أن المتهان يمران بضيقه مالية، مما أوعز لهما فكرة سرقة المجني عليه و قتله حال مقاومتها كونه يسير الحال ويعيش وحيدًا، واتفقا فيما بينهما بإيهام المجني عليه بمشروع زواج من شقيقه المتهم الثاني، وذلك تمهيدًا لدخول الأخير مسكن المجني عليه، وأعدا لمخططهما عقار منوم "كلوز باكس"، وتقابلا مع المجني عليه بالعقار.

وأضاف أنه و ما إن احتسى العقار حتى خارت قوته، فاستغلا غيبته و تحصلا على الكروت البنكية خاصة المجني عليه، و ما إن استعاد المجني عليه وعه، قام الأول بوضع قدمه على صدره، و قام بخنقه بيده، و قام الثاني بإمساك قدميه،  قاصدان من ذلك قتله، حتى لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة، و قاما بسرقه أمواله و الكروت البنكية و الهاتف المحمول، وقاما بسحب الأموال من الماكينات البنكية، و قاما بسداد ديونهما.

و أضاف أنه تمكن من ضبط المتهمان و بحوزتهما المسروقات، وأنه بموجهاتها بما أسفر عنه تحرياته، أقرا بارتكابها للواقعة، وبصحة تحرياته.

وكانت قد أحالت النيابة العامة عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب لسرقته ببولاق الدكرور.

كان قد تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بالعثور على جثة قتيل داخل شقته بدائرة القسم. وتوصلت تحريات مفتش فرقة الغرب إلى أن شخصين وراء ارتكاب الواقعة، وأمكن ضبطهما.

التحريات عاطلين قتل شاب ولاق الدكرور مشروع زواج

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