الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى وفاة رشدي أباظة.. حكايات من رحلة دنجوان السينما

رشدي أباظة
رشدي أباظة

تحلّ اليوم ذكرى ميلاد دينجوان السينما المصريَّة رشدي أباظة، والذي اشتهر بجاذبيته بين نجوم جيله حتى أصبح أيقونة للرجل الشرقي الوسيم، وله مالا يعدّ ولا يحصى من الأعمال التي أعجبت المشاهد المصري، والتي لا تزال تُذاع داخل البيوت المصرية.

في ذكرى ميلاد رشدي أباظة نستعرض في السطور التالية حكايات في حياة الرجل الأكثر وسامة وشهرة بالسينما المصرية.

نشأته

ينحدر من الأسرة الأباظية المصرية المعروفة، وأمه من أصول إيطالية، حيثُ اكتسبت عائلته هذا اللقب من جنسية أمهم زوجة الشيخ العايد التي كانت من إقليم أباظيا (أبخازيا).

كانت أول أعماله فيلم (المليونيرة الصغيرة) عام 1949م أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وغيرها من الأعمال، ثم انصرف عن ذلك إلى أمور أخرى، إلا أنه عاد ومثل أدوارا صغيرة في أفلام (دليلة - رد قلبي - موعد غرام - جعلوني مجرما) وغيرها من الأعمال.

نجوميته
استرد رشدي أباظة نجوميته في فيلم امرأة في الطريق عام 1958 مع شكري سرحان وزكي رستم وهدى سلطان، ثم قدم بعد ذلك أفلاما ذاتَ قيمة فنية عالية مع كبار السينما المصرية وهي: جميلة عن البطلة الجزائرية (جميلة بوحيرد)، ملاك وشيطان، وا إسلاماه، في بيتنا رجل، الطريق عن قصة الأديب نجيب محفوظ، لا وقت للحب مع فاتن حمامة، الشياطين الثلاثة، الزوجة 13 مع شادية.

قدم أباظة أفلام: «الساحرة الصغيرة وصغيرة على الحب مع سعاد حسني، صراع في النيل، عروس النيل، زوجة من باريس».

في سبعينات القرن الماضي قدم أباظة أفلام: «شيء في صدري، وراء الشمس، أريد حلا مع فاتن حمامة، غروب وشروق، حكايتي مع الزمان، وغيرها من الأفلام».

تجربته مع العالمية

كان رشدي أباظة يجيد خمس لغات غير العربية وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والأسبانية، وكان مرشحا للسينما العالمية، وكان من الممكن أن يسبق عمر الشريف إلى هوليوود ويغزو السينما العالمية لولا أنه أضاع كل هذه الفرص.

اشترك أباظة دوبليرا للنجم العالمي روبرت تايلور في فيلم (وادي الملوك)، واشترك في فيلم (الوصايا العشر) للمخرج العالمي سيسيل ديميل، وغيرها من الأعمال.

حياته
يشار إلى أن الفنان الراحل رشدي أباظة تزوج 5 مرات، كانت أولى زوجاته الفنانة تحية كاريوكا وعُقِد قرانهما عام 1952 واستمر زواجهما 3 سنوات. تزوج المرة الثانية سنة 1955 من "بربارا الأمريكية" وأنجب منها إبنته الوحيدة «قِسمت»، واستمر زواجهما 4 سنوات، وطلّقها عام 1959.

ثم تزوج المرة الثالثة سنة 1960 من الفنانة سامية جمال واستمر زواجهما قرابة 18 عاماً، وانفصلت عنه عام 1977.

وكانت صباح زوجته الرابعة، تزوجها عام 1967، وطلقها بعد أسبوعين، وكانت وقتها سامية جمال في عصمته. وكانت زوجته الخامسة "نبيلة أباظة" إبنة عمه، تزوجها عام 1979 واستمر زواجهما حتى وفاته سنة 1980.

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