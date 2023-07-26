الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان واثق من اتفاق مبابى مع ريال مدريد

كيليان مبابي
كيليان مبابي

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بات مقتنعًا بتوصل كيليان مبابي، مهاجم الفريق، لاتفاق مع نادي ريال مدريد، للانتقال لصفوفه.

واقترب كيليان مبابي من الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الانتقالات الجارية، خاصة بعد رفضه تمديد عقده مع النادي الباريسي ورغبة النادي في تحقيق الالستفادة المالية في حال رحيله.

ورفض مبابي التفاوض مع وفد نادي الهلال السعودي المتواجد حاليًا في باريس من أجل مناقشة طلباته للانضمام لصفوف النادي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن مسئولي باريس سان جيرمان مقتنعون أن رفض مبابي مقابلة مسئولي الهلال إثبات على أنه توصل لاتفاق مع ريال مدريد للانتقال لصفوفهم.

واستبعدت إدارة نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي من قائمة الفريق المسافرة إلى اليابان لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، على خلفية إبداء اللاعب رغبته في الرحيل عن صفوف النادي عقب نهاية عقده.

ويلعب مبابي لباريس سان جيرمان منذ انضمامه من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

باريس سان جيرمان سان جيرمان ريال مدريد مبابي كيليان مبابي

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