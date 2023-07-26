10 طعنات نافذة.. القبض على عامل تعدى على زوجته بالمنيا

استقبلت مستشفي المنيا الجامعي، سيدة عشرينية مصابة بعدة طعنات نافذة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقي اللواء محمد ضبش، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من المقدم جاد الله صدقي رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، بنشوب مشاجرة بين رجل وزوجته ناحية طريق قرية تله بمنطقة "ابو عرب" ببندر المنيا، مما دفع الزوج لطعن زوجته بآله حاده بيضاء وفر هاربا.

وانتقل علي الفور لمحل الواقعة، قوة أمنية وسيارات الإسعاف بقيادة المقدم جاد الله صدقي رئيس مباحث القسم والساده معاونيه لمحل الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام شخص يدعي " احمد " عامل 30 سنة، قام بطعن زوجته عشرينية العمر 10 طعنات بآله حادة، وتم نقلها لمستشفي المنيا الجامعي بمعرفة الاسعاف، لتلقيها العلاج اللازم تحت تصرفات النيابة العامة.

وألقت مباحث القسم القبض علي الزوج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة وتم العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.