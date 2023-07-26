الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعادل سلبى بين الأهلى والمصرى البورسعيدى فى الشوط الأول

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري بالتعادل السلبي بين الفريقين في ختام مسابقة الدوري موسم 2022-2023.

أحداث الشوط الأول

المباراة بدأت مفتوحة من جانب الفريقين لكن بوجود سيطرة من جانب فريق المصري.

في الدقيقة 4 خالد عبدالفتاح أرسل تمريرة من جهة اليمين للاعب محمد فخري على حدود منطقة الجزاء، لكن لم يسيطر عليها الأخير لتصل لدفاع المصري.

الظهور الأول لصالح المصري في الدقيقة 10، جريندو توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، ثم سدد الكرة ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

المصري كاد أن يتقدم في الدقيقة 14 بعدما أرسل إلياس الجلاصي الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية، وحولها عماد الدين بوبكر برأسية من على القائم الثاني وتابعها مروان حمدي براسية، ولكن شتتها محمد فخري من على خط المرمى.

في الدقيقة 27 كاد أن يتقدم الأهلي بعد ركلة حرة سددها كريستو بشكل رائع مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 37 انطلق كريستو بشكل رائع وسدد كرة قوية بيسراه مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 39 أضاع مروان حمدي فرصة خطيرة لصالح المصري بعد رأسية مرت فوق العارضة.

الاهلى المصرى البورسعيدى الدورى المصرى تعادل سلبي مباراة الأهلي والمصري

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