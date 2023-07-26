رسميًا.. هيندرسون يعلن رحيله عن ليفربول بعد 12 عامًا

أعلن جوردان هيندرسون، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي رحيله بشكل رسمي عن صفوف الفريق عقب 12 عامًا قضاها مع النادي.

وبدأ هيندرسون في التدرب بشكل رسمي مع نادي الاتفاق السعودي، فريقه الجديد، وتداولت صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء مشاركته في مران اليوم.

ونشر هيندرسون صورته في ملعب أنفيلد، الخاص بنادي ليفربول، عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور والتواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلق: "من الصعب اختصار 12 عامًا في كلمات، بل من الأصعب أن نقول وداعًا، سأظل دائمًا من الريدز حتى يوم وفاتي، شكرًا لكم جميعًا، لن تمشي وحدك أبدًا".

هيندرسون بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب نادي سندرلاند وتدرج في المراحل العمرية قبل التصعيد للفريق الأول في صيف عام 2008، ثم أعير لفريق كوفينتري في شتاء 2009 وعاد للنادي في صيف العام نفسه، وقضى موسمين مع النادي قبل الانضمام للريدز.

وشارك جوردان هيندرسون في 492 مباراة بقميص فريق ليفربول وسجل 33 هدفًا.