الفاكهة الأستوائية تجذب رواد مهرجان الزهور بحدائق أكتوبر

يعشق الكثير من الأشخاص الزراعة والنباتات المختلفة واكتشاف ماهو جديد ويلجأ البعض إلي معارض الزهور التي تعلن عنها الدولة لأنها تعتبر أكثر انخفاضا من المشاتل المتواجدة للبحث عن أغرب أنواع الشتلات والتي دخلن مصر مثل الفواكة الاستوائية.

وقال محمود أحد أصحاب شتلات الفواكهة الأستوائية في مهرجان الزهور:" معظم محبين الزراعة يأتوا للبحث عن أنواع غريبة وجديدة من الفواكة الأستوائية التي انتشرت في مصر بشكل كبير مثل الموز الأحمر وأنواع الرمان الأجنبية عالية الإنتاجية وكذا الدراجون فروت".

وأضاف أن معظم الزبائن الأن محبيبن الزراعة على أسطح المنازل، بأشجار مثمرة خاصة الاستوائية كسبوتا البيض واللونجان، وسبوتا شكولاتة، والجاك فروت، والثعبان ، كونها تعمر سنوات طوالاً، وأسعار الشتلات تبدأ من 50 جنيهاً حتى 400 جنيه.

وحرصت الأسر علي التواجد في مهرجان حدائق أكتوبر منذ افتتاحه من يومان لشراء للتمتع بالأجواء الطبيعية لمهرجان الزهور، وأيضا لشراء لوازمهم من النباتات والشتلات، التي تنوعت ما بين نباتات زينة، وزهور، ونباتات مثمرة والذي اتخذ شعار "محاربة الغلاء" عنوانا له لشراء مستلزماتهم من المواد الزراعية.

وحرصت الدولة المصرية علي عمل مهرجان الزهور والذي يعتبر أضخم المعارض للزهور في المدن الجديدة ويضم أكثر من 50 شركة زراعية متخصصة بأسعار مخفضة وبدأ أسعار شجر الفواكة من 25 جنيهًا علي الرغم من أن أسعارها خارج المعرض 80 جنيهًا.

ويقام مهرجان الزهور في منطقة ابني بيتك طريق زويل، والذي يستمر وحتى 15 سبتمبر، لتقديم خدمات لسكان مدينة حدائق أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات الزراعية المتخصصة، وأصحاب المشاتل وبعض شركات الأسمدة، والمبيدات الزراعية، واللاند سكيب، وشركات تربية الحيوانات الأليفة والعصافير، وشركات صناعة التمور وزيت الزيتون، وعسل النحل، ونباتات طبية وعطرية ومواد طبيبعية وتمور.

مهرجان الزهور