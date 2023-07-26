دعاء زهران: الحوار الوطنى مرحلة مهمة وخطة جادة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة

قالت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية لحزب مصر أكتوبر، إن الحوار الوطنى جاء ليشمل كافة فصائل المجتمع المصرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام جميع الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات، ولذلك جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لعمل الحوار.

وأضافت زهران، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الحوار الوطني حقق الكثير من المكتسبات حتى الآن أبرزها، العفو الرئاسي عن بعض السجناء، الاستجابة السريعة للقيادة السياسية لطلبات مجلس الأمناء، مناقشة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية الهامة، وضع حلول لعدد من الملفات.

وأشارت إلى أن الحوار الوطنى جاء فى وقت هام جدًا فى ظل أزمة عالمية ضخمة لوضع مخرجات هامة فى ملفات هامة تهم جميع المواطنين، موضحة أن الاستجابة السريعة لمخرجات الحوار خلال الآونة الأخيرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد أنه يتابع الحوار الوطنى بشكل مستمر وحريص على الخروج بنتائج قابلة للتنفيذ فهو يهدف لتحديد أولويات العمل الوطنى.

وتابعت، أن الحوار الوطنى مرحلة مهمة فى مسار التحول الديمقراطى فى مصر، وخطوة جادة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة، جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد استجاب لمطالب القوى السياسية والوطنية المشاركة في الحوار الوطني بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والتى قامت ببحث ملفات المعتقلين في قضايا الرأي الذين لم يتورطوا في ارتكاب أعمال عنف ونتج عن تشكيل اللجنة خروج مئات المحبوسين بالعفو الرئاسي.