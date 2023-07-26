كيفية التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها.. ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بفارغ الصبر، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عنها في أوائل شهر أغسطس، حسبما أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وننشر في التقرير التالي كيفية التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها:

خطوات التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023

وعبر موقع "الدستور" يمكن تسجيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية العامة من خلال هذا الرابــط، واتباع هذه الخطوات:

يمكن الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 عن طريق الدخول إلى الرابط الموضح أعلاه وكتابة اسم الطالب بالكامل، ورقم الجلوس بشكل صحيح، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف في الخانة المخصصة.

سيتم إرسال نتائج الامتحانات برسالة نصية إلى الطالب المسجل في الموقع.

ما هو شرط الحصول على درجات الرأفة في امتحانات الثانوية العامة 2023؟

يستحق الطالب الحصول على درجات الرأفة في امتحانات الثانوية العامة 2023 إذا كان راسبًا في مادة واحدة ونجح في كل المواد، أو إذا كان يحتاج درجة أو درجتين لدخول امتحانات الدور الثاني.

كما يحق للطالب رفض الحصول على درجات الرأفة في حالة حصوله على ملحق في 3 مواد، بما يعني أنه سوف يعيد العام الدراسي من جديد، وفي حالة دخول الملحق "أي دور ثاني" يحصل على 50% من درجة المادة.

نسب النجاح في بعض مواد امتحان الثانوية العامة



وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسب النجاح في بعض مواد امتحان الثانوية العامة، حيث بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9% ، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء، كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

أما مادة الفيزياء نسبة النجاح بها بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.