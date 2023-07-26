كيف يمكن تهدئة كلبك الغضبان خاصة إذا أردت أخذ شيء منه؟

هل كلبك لديه ارتباط غير صحي بشيء أو شخص، ويمكنه الذهاب إلى أي حد لحراسته ، حتى لو كان ذلك يعني مهاجمتك.

فبحسب تقرير تم نشره في موقع Hindustan times قد يكون رفيقك في الكلاب هو حراسة الأشياء فقط، وهو سلوك شائع ومعقد في الكلاب يمكن أن يجعلهم يخشون من الشيء الذي يقدرونه ويشعرون أنه سيؤخذ منهم إذا لم يحرسوه، وبالتالي يلجأون إلى السلوك العدواني.

ووفقًا لعالمة سلوك الحيوان باتريشيا ماكونيل، قالت تعرف حراسة الموارد لدى الكلاب أيضًا باسم "العدوان والتملك" من خلال إظهار علامات العدوان مثل الهدر، أو الاندفاع، أو العض على الاحتفاظ بالمورد، يحاول الكلب نقل الرسالة إلى كلب آخر أو إنسان مفاده أنه من الأفضل الابتعاد عن مواردهم الثمينة.

يعد حراسة الموارد سلوكًا طبيعيًا بين الكلاب وغالبًا ما يتراجع أحد الكلاب ويسمح للكلب الآخر بأخذ الشيء الذي يقوم بحراسته، ومع ذلك يمكن أن تصبح مشكلة عندما تهاجم الكلاب والديهم أو أسرهم أو أطفالهم ، خوفًا من أنهم يعتزمون أخذ أغراضهم العزيزة منهم سواء أكان طعامًا أو لعبة، وستساعد هذه النصائح الخمس في منع تطورها في الجراوي والكلاب الجديدة.

1. دعهم يأكلون في سلام:

تمامًا كما يرغب البشر في بعض المساحة ، يجب أيضًا ترك الكلاب بمفردهم حتى يشعروا بالأمان، إذا كانوا يأكلون ، اتركهم وشأنهم، وهذا يشمل الأطفال والكلاب الأخرى والحيوانات الأليفة الأخرى.

2. التجارة:

محاولة انتزاع الأشياء منهم يمكن أن تأتي بنتائج عكسية وتجعلهم عدوانيين، إذا كان لديهم شيء تريده ، فاستبدله بمكافأة و لا تخرجها من أفواههم عنوة.

3. استمع:

من المهم أحيانًا أن تدع رفيقك في الحيوان "يمتلك" شيئًا يحبه. إذا تواصلوا ، فإنهم يريدون الاحتفاظ بشيء لديهم - وهو آمن - دعهم يفعلون ذلك.

4. تعلم:

تعلم التواصل الدقيق مع الكلب حتى تتمكن من الاستماع إلى كلبك عندما "يتحدث" دون الحاجة إلى "التصعيد" إلى "الصراخ".

5. احصل على المساعدة:

اطلب المساعدة من محترف إذا لزم الأمر.