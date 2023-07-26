بيان مجلس الناتو وأوكرانيا: الحلف عزز وجوده فى بلغاريا ورومانيا عبر مجموعتين قتاليتين

أشار بيان مجلس الناتو وأوكرانيا إلى أن الحلف عزز وجوده في بلغاريا ورومانيا عبر مجموعتين قتاليتين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكد بيان مجلس الناتو وأوكرانيا أنه يجب التعامل مع التهديد الروسي للاستقرار بالبحر الأسود.

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تسير نحو الأسوأ، حيث تقوم أوكرانيا بتنفيذ هجومها المضاد الآن ضد روسيا، ولكن أوكرانيا لم تحصل على نتائجها الكلية من هذا الهجوم المضاد حتى الآن.