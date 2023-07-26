الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هيندرسون يتدرب مع لاعبى الاتفاق قبل إعلان انتقاله رسميًا (صورة)

هيندرسون
هيندرسون

بدأ الإنجليزي جوردان هيندرسون، لاعب وسط ليفربول، في التدريب مع فريقه الجديد، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.


وأفادت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية بأن هيندرسون أتم اتفاقه بالانتقال لصفوف الاتفاق السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


وانضم هيندرسون لتدريبات الفريق الجماعية، رغم عدم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة حتى الآن.


ويتواجد هيندرسون في معسكر الفريق بكرواتيا، ووصل مبكرًا لخوض التدريبات صباح اليوم.

وتداولت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة هيندرسون أثناء مشاركته في تدريبات الاتفاق اليوم.


وأنهى هيندرسون فترته مع ليفربول والتي استمرت 12 عامًا بالانتقال لصفوف الاتفاق السعودي، ضمن موجة انتقال العديد من نجوم الدوريات الأوروبية لأندية الدوري السعودي.

هيندرسون بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب نادي سندرلاند وتدرج في المراحل العمرية قبل التصعيد للفريق الأول في صيف عام 2008، ثم أعير لفريق كوفينتري في شتاء 2009 وعاد للنادي في صيف العام نفسه، وقضى موسمين مع النادي قبل الانضمام للريدز.
 

وشارك جوردان هيندرسون في 492 مباراة بقميص فريق ليفربول وسجل 33 هدفًا.

جوردان هيندرسون هيندرسون ليفربول الاتفاق السعودى الميركاتو الصيفي

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