الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 أشخاص في اتهامهم بقتل سائق توك توك بالوراق

حبس 3 أشخاص
حبس 3 أشخاص

أمرت جهات التحقيق بشمال الجيزة بحبس 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بقتل سائق توك توك داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق، كما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة..

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية داخل إحدى الشقق السكنية.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه قام باستدراج المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوك توك" بدائرة القسم، بزعم نقل بعض المنقولات من الشقة محل الواقعة، وعقب وصولهما قام وأحد المتهمين بالتعدى عليه بالضرب واستوليا على مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول وقاما بإعطائها للمتهم الثالث، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجيزة حبس ٣ اشخاص قتل سائق توك توك التحريات

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