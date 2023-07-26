رفع 150 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكبرة بقرى المنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الأربعاء، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة من شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقري التابعة لها، والتي أسفرت عن رفع 150 طن مخلفات وقمامة، تم نقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدات المحليه بقري صفط الخمار ونزلة حسين ودمشير وطوخ الخيل والبرجايه وحى غرب وحى شمال المدينة، تمكنت من رفع ما يقارب من 150 طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرى والتوابع، وشوارع وأورقة حى غرب وشمال.

شارك في الحملة كل من محمود أبوكريشة ومحمد عادل وعماد محمود وإكرام محمد وهبة سيد نواب رئيس المركز والمدينة وبحضور كل من رؤساء المجالس المحلية والأحياء.

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