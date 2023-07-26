الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 150 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكبرة بقرى المنيا (صور)

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الأربعاء، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة من شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقري التابعة لها، والتي أسفرت عن رفع 150 طن مخلفات وقمامة، تم نقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي. 

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدات المحليه بقري صفط الخمار ونزلة حسين ودمشير وطوخ الخيل والبرجايه وحى غرب وحى شمال المدينة، تمكنت من رفع ما يقارب من 150 طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرى والتوابع، وشوارع وأورقة حى غرب وشمال.

شارك في الحملة كل من محمود أبوكريشة ومحمد عادل وعماد محمود وإكرام محمد وهبة سيد نواب رئيس المركز والمدينة وبحضور كل من رؤساء المجالس المحلية والأحياء.

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المنيا رفع 150 طن مخلفات حملات مكثفة بأحياء وقري المنيا إكرام محمود نائب رئيس مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

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