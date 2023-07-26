الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر أغسطس 2023

الإجازات
الإجازات

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر أغسطس 2023.. تزداد نسبة البحث عن إجازات شهر أغسطس 2023، والذي يتميز بتوجه المواطنين للمصايف والمدن الساحلية لقضاء عطلة الصيف، نظراً للارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال هذا الشهر.

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر أغسطس 2023

ويستعرض «الدستور»، قائمة إجازات شهر أغسطس 2023، والتي لا تشتمل على أية عطلات رسمية، وتتضمن فقط الإجازات الأسبوعية (الجمعة والسبت).

الإجازات الرسمية 2023

تأتي إجازات شهر أغسطس 2023 كالتالي:

الجمعة 4 أغسطس 2023.. إجازة أسبوعية.
السبت 5 أغسطس 2023..  إجازة أسبوعية.
الجمعة 11 أغسطس 2023.. إجازة أسبوعية.
السبت 12 أغسطس 2023.. إجازة أسبوعية.
الجمعة 18 أغسطس 2023.. إجازة أسبوعية.
السبت 19 أغسطس 2023.. إجازة أسبوعية.
الجمعة 25 أغسطس 2023.. إجازة أسبوعية.
السبت 26 أغسطس 2023.. إجازة أسبوعية.

جدير بالذكر أنه لا يوجد إجازات رسمية في شهر أغسطس 2023، للمعلمين او الموظفين، حيث يتم الاكتفاء بالعطلات الأسبوعية فقط.

هذا تاريخه.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

الإجازات المتبقية فى عام 2023


إجازات شهر سبتمبر 2023

إجازة المولد النبوى الشريف: يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023


إجازات شهر أكتوبر
إجازة عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" : يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023

الإجازات الرسمية شهر أغسطس 2023 مواعيد الإجازات الرسمية درجات الحرارة الصيف الإجازات الأسبوعية

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