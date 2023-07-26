مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر أغسطس 2023.. تزداد نسبة البحث عن إجازات شهر أغسطس 2023، والذي يتميز بتوجه المواطنين للمصايف والمدن الساحلية لقضاء عطلة الصيف، نظراً للارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال هذا الشهر.

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر أغسطس 2023

ويستعرض «الدستور»، قائمة إجازات شهر أغسطس 2023، والتي لا تشتمل على أية عطلات رسمية، وتتضمن فقط الإجازات الأسبوعية (الجمعة والسبت).

الإجازات الرسمية 2023

تأتي إجازات شهر أغسطس 2023 كالتالي:

الجمعة 4 أغسطس 2023.. إجازة أسبوعية.

السبت 5 أغسطس 2023.. إجازة أسبوعية.

الجمعة 11 أغسطس 2023.. إجازة أسبوعية.

السبت 12 أغسطس 2023.. إجازة أسبوعية.

الجمعة 18 أغسطس 2023.. إجازة أسبوعية.

السبت 19 أغسطس 2023.. إجازة أسبوعية.

الجمعة 25 أغسطس 2023.. إجازة أسبوعية.

السبت 26 أغسطس 2023.. إجازة أسبوعية.

جدير بالذكر أنه لا يوجد إجازات رسمية في شهر أغسطس 2023، للمعلمين او الموظفين، حيث يتم الاكتفاء بالعطلات الأسبوعية فقط.

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