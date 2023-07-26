ضبط 50 شيكارة دقيق مدعم خلال حملة تموينية بأسيوط

تمكنت مديرية التموين بأسيوط، برئاسة ممدوح حماد وكيل الوزارة، من ضبط 50 شيكارة دقيق مدعمة من قبل الدولة داخل أحد المطاحن بناحية العصارة دائرة مركز الفتح بالمحافظة.

يأتي ذلك بناءا على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب في الأسعار.

حيث قامت مديرية تموين أسيوط، بحملة مكبرة استهدفت خلالها مركز الفتح قريه العصارة وتم ضبط ٥٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة والمحظور استخدامه خارج المخابز البلديه داخل مطحن وتم ضبط الكميات وتحرير محضر بما تم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكانت الحملة برئاسة المهندس ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط.