مراسلة "القاهرة الإخبارية": لقاء ثنائى يجمع الرئيس السيسى بنظيره الروسى مساء اليوم

قالت أمل الحناوي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بطرسبرج، إنه بعد ساعات قليلة تنطلق القمة الروسية الإفريقية الثانية، والتي من المقرر أن تنعقد صباح الخميس، وتستمر على مدى يومين، مشيرة إلى أن مسئولا روسيا قال إن القمة بمشاركة 49 دولة من أصل 54 والعديد من الرؤساء وصلوا للمشاركة في القمة.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن 30 جلسة للنقاش ستكون مطروحة على جدول أعمال القمة من أبرزها حلقة نقاشية تحت عنوان روسيا وإفريقيا، وتبحث التعاون بين روسيا وإفريقيا.

وتابعت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل بطرسبرج على رأس القادة الأفارقة، ومن المقرر أن يعقد جلسة ثنائية مساء اليوم مع الرئيس بوتين، وسيبحثان أوجه التعاون على كافة الأصعدة فالعلاقات مع مصر تاريخية ولها جذور كبيرة، ومصر كان لها جهد في عقد القمة الأولى والثانية، الأولى كانت برئاسة مصرية روسية مشتركة في "سوشي".

الجانب الروسي وعد بتوفير الأمن الغذائي لإفريقيا

وأشارت إلى أن الجانب الروسي وعد بتوفير الأمن الغذائي لدول القارة الإفريقية، كما أكدت أنها ستوفر الغذاء وتصدير الحبوب والتعاون في تطوير البينة التحتية المختلفة، فروسيا لها الكثير من الخبرات المتعلقة بالجيولوجيا والبترول والطاقة فروسيا تمثل مشروع الضبعة بمصر.