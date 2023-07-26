الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جميل عفيفى: تفويض 30 يونيو أهم أيام تاريخ مصر المعاصر

القضاء على حكم الإخوان
القضاء على حكم الإخوان الإرهابية

قال جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن يوم تفويض 30 يونيو من أهم الأيام المصرية التاريخية، حيث تم القضاء على حكم الإخوان الإرهابية، إضافة إلى تفويض الجيش المصري بتولي حكم البلاد.

استجابة الجيش لمطالب شعب 

وأكد جميل عفيفي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رأي الشعب المصري أقوى من الدساتير والقوانين، وبالتالي كان على القوات المسلحة الموافقة على مطالب الشعب في 30 يونيو دون تفكير يذكر، وكانت مطالب الشعب متمثلة في التخلص من حكم الإخوان وأن يتولى الجيش مسئولية البلاد.


وأضاف في حديثه، أن الجيش المصري حمى المواطنين من هجمات الإرهاب التي كان يخطط لها الإخوان، هذه الهجمات التي تم الإعلان عنها بشكل واضح على منصة رابعة وباقي المنصات التي كانت تابعة لهذه الجماعة.

التخلص من الإرهاب 

وتابع: "الدولة المصرية استطاعت التخلص من حكم الإخوان الغاشم بكل قوة وحزم، كما أن مصر تخلصت من الإرهاب الذي تفشى بضواحيها نتيجة حالة الاضطراب الأمني التي كانت بالبلاد بعد تولي الإخوان الحكم".

جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام اكسترا نيوز 30يونيو

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