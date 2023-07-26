الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تضامن الأقصر" تدعم زواج 36 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج

زواج
زواج

دعمت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، زواج 36 فتاة يتمية مقبلة على الزواج بقرى القرايا والنمسا والحليلة والدير والمعلا والشغب والكيمان مركز اسنا، وقرى حاجر المريس والمريس والاقالتة والضبعية والقرنة والقبلي قمولا مركز القرنة، وقرى المحاميد قبلي والرزيقات وأرمنت الحيط مركز أرمنت، وقري الكرنك وأبوالجود والزناقطة مركز الأقصر.

يأتي ذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء محافظة الأقصر.

وأكدت مديرية تضامن الأقصر، بأنه جاء اختيار الفتيات اليتيمات وفق عدة اشتراطات أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها، مضيفأ أن فرق العمل المنتشرة في محافظة الأقصر نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وخاصة القرى الأكثر احتياجًا، وأنها ستستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر ء محافظة الاقصر قرى القرايا والنمسا والحليلة والدير والمعلا والشغب والكيمان قري الكرنك الجمعيات الأهلية

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