الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه مطروح": دفعنا بـ 14 سيارة للسيطرة على حريق مول دبي

سيارة مياه
سيارة مياه

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن الدفع بـ 14 سيارة مياه بسعات تتراوح بين 4 طن إلى 25 طن، للسيطرة على الحريق الهائل بمول دبي بشارع الإسكندرية وسط مدينة مطروح، إضافة إلى الطلمبات المتنقلة لمساعدة الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

وأوضح البيان أنه  تم إخماد الحريق خلال ساعة دون خسائر في الأرواح، واثني رجال الاطفاء والأهالي على مجهود الشركة للمساهمة في أعمال الإطفاء.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، حادث حريق أحد المولات التجاريه بشارع الاسكندرية بمدينة مرسي مطروح والذي أسفر عن إصابة 30 شخص واحتراق عدد من الباكيات والمحال التجارية.

واطمئن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  لمستشفى مطروح العام على حالة  المصابين وجهود الاسراع في علاجهم واسعافهم.

ووقع الحريق بأحد المولات التجارية وسط شارع اسكندرية بمدينة مرسي مطروح وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف بعدد 9 سيارات  و7 سيارات حماية مدينة وكذلك 9 سيارات مياه منها 6 سيارات لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح و3 سيارات من مجلس المدينة للمشاركة و الاسراع في جهود الإطفاء.

وأضاف انه تم نقل المصابين وعدد 30 مصاب  إلى مستشفى مطروح العام بجوار موقع الحادث، لتلقي الاسعافات والعلاج حيث تم تحويل حالة للعناية الحرجة و3  حالات بالعناية و18 حالة أخرى منهم 3 من رجال الحماية المدنية.

سيارة مياه
سيارة مياه
سيارة مياه
سيارة مياه
سيارة مياه
سيارة مياه
سيارة مياه
سيارة مياه
سيارة مياه
سيارة مياه
سيارة مياه
سيارة مياه
سيارة مياه
سيارة مياه
IMG-20230726-WA0094
IMG-20230726-WA0094
أعمال الإطفاء الدفاع المدني حريق مول دون خسائر في الأرواح حريق هائل

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