النيجر: أنباء عن سيطرة الحرس الرئاسي على مبنى التلفزيون

أعلنت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أنباء عن سيطرة الحرس الرئاسي الذي يحتجز رئيس النيجر على مبنى الإذاعة والتلفزيون .

وحاصر جنود في النيجر القصر الرئاسي والعديد من الوزارات في العاصمة نيامي ، التقارير.

وكتب مكتب الرئيس على تويتر، أن الحراس حاولوا دون جدوى الحصول على دعم من الجيش في جهودهم "المناهضة للجمهورية، وأن الرئيس محمد بازوم موجود في منزله مع عائلته، حسب وكالة فرانس برس.

في وقت سابق، قال رئيس النيجر الأربعاء إن عناصر من الحرس الرئاسي حاولوا التحرك ضده وأن الجيش سيهاجم إذا لم يتراجعوا.

وقال الحساب الرسمي للرئيس محمد بازوم على تويتر إن بعض أفراد الحرس الرئاسي انخرطوا في "مظاهرة مناهضة للجمهوريين" وحاولوا دون جدوى الحصول على دعم القوى الأمنية الأخرى.

جاء في التغريدة أن الرئيس وعائلته كانوا على ما يرام، لكن الجيش والحرس الوطني كانوا على استعداد للهجوم إذا لم يغير المتورطون رأيهم.

ليس من الواضح ما الذي أشعل التوترات ، لكن الشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي في العاصمة نيامي أغلقت الأربعاء وكذلك بعض الوزارات الحكومية.

قالت شخص مقرب من الرئيس لم يكن مخولاً بالتحدث إلى وسائل الإعلام لوكالة أسوشيتيد برس إن الحرس الرئاسي حاصر منزله معه وزوجته بالداخل وأن المفاوضات جارية بين الطرفين على حد قولها.

انتخب بازوم رئيسًا قبل عامين في أول انتقال ديمقراطي سلمي للسلطة في البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960. وشهدت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أربعة انقلابات وأحبط بازوم محاولة انقلاب قبل أيام من أداء اليمين الدستورية.

تواجه إدارته تهديدات غير مسبوقة من متطرفين إسلاميين مرتبطين بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب البلاد ، وتدهور الوضع الأمني والسياسي في المنطقة. وشهدت مالي وبوركينا فاسو المجاورتان أربعة انقلابات منذ عام 2020 وكلاهما يسيطر عليهما متطرفون.