أول أغسطس.. مديرو الأمن الجدد يتسلمون مهام عملهم

يتسلم مديرو الأمن ومساعدو وزير الداخلية الجدد عملهم ومناصبهم الجديدة أول أغسطس المقبل عقب إعلان حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة 2023.

ومن المقرر إجراء حركة تنقلات الداخلية بكافة مديريات الأمن والإدارات خلال 48 ساعة من تولى القيادات الجديدة مناصبها.



واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 وتضمنت الحركة تجديد الثقة في اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة ومساعدي الوزير لقطاع الأمن الوطني، وقطاع الإعلام والعلاقات اللواء ناصر محى الدين.

وشملت حركة التنقلات، تعيين لواء محمود أبو عمرة حسن إمبابي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء محمد حسن طه على، مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن، اللواء أحمد جمال على جمال الدين، مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء محمد عبد الحميد الصاوي عمار، مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.



واللواء شريف رؤوف زكى عبدالرازق، مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، لواء هشام سمير محمد حسام الدين، مساعد الوزير لمنطقة القناة ، اللواء مهندس أحمد عدلي أحمد محمد، مساعد الوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .



واللواء محمد مصطفى ضبش معوض، مدير أمن المنيا، واللواء محمود عبد التواب محمود على هويدي، مدير أمن البحيرة، اللواء خالد محمد مختار عبد السلام سليمان، مدير أمن الغربية، واللواء محمد سليمان عبدالواحد عمران، مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث.



واللواء دكتور محمود محمد سعد قمره، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والاواء محمد كامل على عنانى، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء وائل فؤاد زكى نصار، مدير أمن أسيوط، واللواء جمال مصطفى على معوض، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اللواء حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى، مدير أمن الأقصر.



واللواء مصطفى مبروك مصطفى دره، مدير أمن قنا، واللواء إيهاب أحمد إبراهيم عطيه، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء حسام الدين أحمد محمد أحمد الدح ، مدير أمن السويس، واللواء منار مختار حافظ حسن، مدير عام بقطاع حقوق الإنسان، واللواء هشام مروان توفيق محمد شبانة ، مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمد زهير عبدالحميد منصور، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.