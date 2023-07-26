استشاري سمعيات تكشف تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع

كشفت الدكتورة إيمان عبد البديع، استشاري قسم السمعيات بمعهد السمع والكلام، عن تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بين الأطفال حديثي الولادة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية على قناة TEN، اليوم، إن هذه المبادرة بدأت في سبتمبر 2019 بهدف الكشف المبكر عن المشاكل المتعلقة بالسمع لدى حديثي الولادة من أجل سرعة التدخل ومعالجة الأمر والتقليل من الإعاقة السميعية.

وتابعت أن المبادرة أخذت الكثير من المجهودات وكانت لها ميزانية كبيرة من أجل تغطية كافة أنحاء الجمهورية بأكثر من 3000 وحدة صحية علي مستوي المحافظات، مشيرة إلى أن مستشفيات الإحالة زاد عددها من 4 لـ 30 مستشفى مجهزة لتشخيص الحالات التي تم اكتشاف مشكلة في السمع لديهم.

وأضافت، أنه تم فحص ما يزيد عن 5 مليون حالة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، حيث يتم الاعتماد على أحدث الطرق في الكشف والعلاج للمرضى المسح السمعي وتتم في الوحدات الصحية، وإذا تم اكتشاف مشكلة يتم إعطاء المريض رقم وتحويله للمستشفى من أجل تلقي العلاج، مؤكدًا أنه أصبح أساسيا مثل التطعيمات.