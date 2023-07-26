رئيس جامعة سوهاج يهنئ "شرباش" بتجديد الثقة فيه مديرا لأمن المحافظة

هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، اللواء محمد عبد المنعم شرباش، على تجديد ثقة وزير الداخلية في توليه منصب مدير أمن سوهاج للعام الثالث على التوالي، حيث تولي هذا المنصب فى يوليو ٢٠٢١، وتم التجديد للمرة الثانية فى ٢٠٢٢، واليوم تم التجديد الثالث لعام ٢٠٢٣، وفقاً لحركة التنقلات والترقيات التى اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أمس.

وقدم رئيس الجامعة، التبريكات والتهاني لمدير الأمن خلال زيارته التى أجراها ظهر اليوم لمديرية أمن سوهاج، بمصاحبة الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، مشيدًا بالدور الهام التى تقوم به مديرية الأمن ورجال الشرطة فى الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وفرض السيطرة وإحكام الشارع السوهاجي واستقرار الحياة في المحافظة ، تحت قيادة اللواء محمد عبد المنعم شرباش، الذى يتميز بالخبرة والكفاءة والحكمة والعطاء.

جدير بالذكر أن اللواء محمد عبد المنعم شرباش، يعد من أكفأ ضباط الداخلية، وتولى العديد من المناصب التى ساهمت فى اكتسابه خبرات ومهارات كبيرة فى المجال الأمني، حيث تولى منصب رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة أول، حتى وصل إلى أن يصبح رئيسا لفرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، وفى 2011 أصبح وكيلاََ لمباحث القليوبية، ثم انتقل ليكون مفتشاََ للمباحث، ونظراََ لاكتسابه المهارات والخبرات العالية انتقل للأمن العام، وتم تعينه مديراً للمباحث الجنائية لمديرية أمن الدقهلية، ثم مديراً للمباحث الجنائية لمديرية أمن البحيرة، ورقي مديراً لأمن مديرية البحيرة، وخلال الحركة اليوم تم التجديد له للعمل مديراً لأمن سوهاج للعام الثالث على التوالي لثقة قيادة وزارة الداخلية في كفاءته.