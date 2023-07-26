المشدد 3 سنوات لعامل يتاجر فى مخدر الشابو بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو بدائرة قسم أول سوهاج.



وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو على نطاق واسع على نطاق واسع وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء .

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 22 كيس عدد من أكياس الشابو وزنت 7 جرامات.

وبمواجهته اعترف بالإتجار فى الشابو وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.