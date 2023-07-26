أسقف أفريقيا للأقباط الأرثوذكس يزور الكنيسة الإثيوبية في بتسوانا

صلى نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بإفريقيا، في الكنيسة الأثيوبية بالعاصمة البتسوانية جابرون.

وشارك الأنبا چوزيف الأسقف في الصلاة القس جون وصفي كاهن كنيستنا بناميبيا وشعب الكنيسة ذاتها من الجاليتين الإثيوبية والمصرية.

واستعرض نيافته مع الحضور عقب القداس مذكرة التفاهم التي وقعها نيافته مع وزارة الصحة البتسوانية بخصوص تقديم الخدمة الطبية للمجتمع البتسواني، والتي تشارك فيها الكنيسة الإثيوبية هناك.

جدير بالذكر أنه قد تم توقيع مذكرة التفاهم "MOU" بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دولة بتسوانا ووزارة الصحة البتسوانيٍّة.

ووقع الاتفاقية من الجانب البتسواني نائب وزير الصحة ومن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا والذي تقع دولة بتسوانا ضمن الدول التي يشرف عليها رعويًّا.

وتقضي مذكرة تفاهم بإرسال بعثات طبية من خلال أطباء مصريين المتواجدين في عدد من دول العالم إلى بتسوانا وعمل عيادات طبية هناك من كافة التخصصات لتقديم خدمة طبية لأبناء الشعب البتسواني. وكذلك إرسال أساتذة من كليات الطب لتعليم وتدريب الطلاب.

حضر توقيع الـ "MOU" الدكتور طارق قلدس مسؤول الخدمة الطبية في مناطق خدمة نيافة الأنبا چوزيف، وبعض أعضاء الجالية المصرية المقيمة في بتسوانا ؛ ويمثلها دكتور جورج خليل كبير الجراحين في بتسوانا.

وعلى صعيد آخر كان قد صلى نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا القداس الإلهي في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول في سانتا كروس ببوليڤيا.

كما صلى نيافته صلوات منح سري المعمودية والميرون لطفلين وسيدة بوليڤييين.

شارك في الصلوات الأب القمص هدرا الأنبا بولا كاهن الكنيسة ذاتها والدياكون مويسيس الخادم بالكنيسة.

كما شارك في الصلوات مجموعة من الأطباء أعضاء مؤسسة "CMANA" الذين جاءوا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لتقديم الخدمة الطبية وبعض الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية للشعب البوليڤي.