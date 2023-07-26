الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف أفريقيا للأقباط الأرثوذكس يزور الكنيسة الإثيوبية في بتسوانا

الأنبا جوزيف
الأنبا جوزيف

صلى نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بإفريقيا، في الكنيسة الأثيوبية بالعاصمة البتسوانية جابرون.

 وشارك الأنبا چوزيف الأسقف في الصلاة القس جون وصفي كاهن كنيستنا بناميبيا وشعب الكنيسة ذاتها من الجاليتين الإثيوبية والمصرية.

واستعرض نيافته مع الحضور عقب القداس مذكرة التفاهم التي وقعها نيافته مع وزارة الصحة البتسوانية بخصوص تقديم الخدمة الطبية للمجتمع البتسواني، والتي تشارك فيها الكنيسة الإثيوبية هناك.

 

جدير بالذكر أنه قد تم توقيع مذكرة التفاهم "MOU" بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دولة بتسوانا ووزارة الصحة البتسوانيٍّة.

ووقع الاتفاقية من الجانب البتسواني نائب وزير الصحة ومن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا والذي تقع دولة بتسوانا ضمن الدول التي يشرف عليها رعويًّا.

وتقضي مذكرة تفاهم بإرسال بعثات طبية من خلال أطباء مصريين المتواجدين في عدد من دول العالم إلى بتسوانا وعمل عيادات طبية هناك من كافة التخصصات لتقديم خدمة طبية لأبناء الشعب البتسواني. وكذلك إرسال أساتذة من كليات الطب لتعليم وتدريب الطلاب.

حضر توقيع الـ "MOU" الدكتور طارق قلدس مسؤول الخدمة الطبية في مناطق خدمة نيافة الأنبا چوزيف، وبعض أعضاء الجالية المصرية المقيمة في بتسوانا ؛ ويمثلها دكتور جورج خليل كبير الجراحين في بتسوانا.

 

وعلى صعيد آخر كان قد صلى نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا القداس الإلهي في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول في سانتا كروس ببوليڤيا.
كما صلى نيافته صلوات منح سري المعمودية والميرون لطفلين وسيدة بوليڤييين.

شارك في الصلوات الأب القمص هدرا الأنبا بولا كاهن الكنيسة ذاتها والدياكون مويسيس الخادم بالكنيسة.

كما شارك في الصلوات مجموعة من الأطباء أعضاء مؤسسة "CMANA" الذين جاءوا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لتقديم الخدمة الطبية وبعض الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية للشعب البوليڤي.

الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا الأنبا چوزيف الأسقف العام الأنبا چوزي الأنبا چوزيف الأرثوذكسي الأرثوذكسية الأثيوبي الأسقف العام الأرثوذكس الاتفاقية

الأكثر قراءة

غدًا.. الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية

"هاجر" تقتل أطفالها بسم الفئران: هريحهم من الدنيا

براءة إسلام جابر من سرقة ورقة زواجه العرفي

أول أغسطس.. مديرو الأمن الجدد يتسلمون مهام عملهم

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطبيب الثرى بالتجمع الخامس

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف شاغرة فى وزارة المالية.. تعرف على الشروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا