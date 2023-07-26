الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سر رفض الزمالك فسخ التعاقد مع سامسون بعد نهاية الموسم

سامسون
سامسون

أثار مستقبل البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العديد من التساؤلات مع القلعة البيضاء بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني بشكل كامل.

واستبعد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، مهاجمه سامسون من قائمة الفريق في البطولة العربية ليتأكد رحيله عن الزمالك بشكل نهائي.

وينص عقد سامسون مع الزمالك على أحقية الفريق في فسخ التعاقد معه بعد أسبوع من نهاية الموسم الأول دون أن يتحمل النادي باقي قيمة عقده.

ورغم وجود هذا البند لكن إدارة الزمالك لم تلجأ إليه حتى الآن لفسخ التعاقد بسبب رغبتهم في بيعه خلال الفترة المقبلة وتحقيق مكسب مادي من ورائه.

ويتبقى مبلغ 500 ألف دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي الذي كان يلعب له سامسون ولم يدفعهم الزمالك حتى الآن وهو ما يجعل موقف الزمالك صعبًا للغاية.

البنيني سامسون سامسون أكينيولا الزمالك نادي الزمالك خوان كارلوس أوسوريو

الأكثر قراءة

غدًا.. الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية

"هاجر" تقتل أطفالها بسم الفئران: هريحهم من الدنيا

براءة إسلام جابر من سرقة ورقة زواجه العرفي

سر رفض الزمالك فسخ التعاقد مع سامسون بعد نهاية الموسم

حريق هائل في "مول تجاري" بمطروح (صور)

أول أغسطس.. مديرو الأمن الجدد يتسلمون مهام عملهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا