سر رفض الزمالك فسخ التعاقد مع سامسون بعد نهاية الموسم

أثار مستقبل البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العديد من التساؤلات مع القلعة البيضاء بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني بشكل كامل.

واستبعد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، مهاجمه سامسون من قائمة الفريق في البطولة العربية ليتأكد رحيله عن الزمالك بشكل نهائي.

وينص عقد سامسون مع الزمالك على أحقية الفريق في فسخ التعاقد معه بعد أسبوع من نهاية الموسم الأول دون أن يتحمل النادي باقي قيمة عقده.

ورغم وجود هذا البند لكن إدارة الزمالك لم تلجأ إليه حتى الآن لفسخ التعاقد بسبب رغبتهم في بيعه خلال الفترة المقبلة وتحقيق مكسب مادي من ورائه.

ويتبقى مبلغ 500 ألف دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي الذي كان يلعب له سامسون ولم يدفعهم الزمالك حتى الآن وهو ما يجعل موقف الزمالك صعبًا للغاية.