الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطبيب الثرى بالتجمع الخامس

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات، لجلسة 25  أغسطس لطلبات الدفاع.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين: "س. س"، و"م. و"، و"ع .ع"، و"م .ع"، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، بقتل المجني عليه "حاتم.م"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن نسجت المتهمتان الأوليان له مخططا محكما أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس طبيب علاقة غير شرعية محافظة القاهرة

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