رفع 185 طن قمامة وتراكمات أتربة من شوارع السنطة بالغربية

رفعت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، 185 طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات الأتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

يذكر أن الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وكانت مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية ، قد أعلنت عن زراعة 250 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من مناطق مركز ومدينة السنطة، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لشوارع المدينة والقرى الكبرى.

وأوضحت رئيس المدينة أن هذه الأعمال تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتي تهدف إلى توسيع المساحات الخضراء في مصر وتعزيز الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك بالتزامن مع متغيرات المناخ العالمية والتحديات التي تواجه البيئة.

وأوضحت، رئيس المدينة، أن هذه الأعمال تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية، وتهدف إلى تحسين الظروف البيئية والصحية والجمالية للمدينة وضواحيها.

وأضافت رئيس المدينة أن هذه الحملة تمت بالتعاون مع الأهالي والمجتمع المحلي، وتم استخدام معدات خاصة لجمع القمامة ونقلها إلى المكبات الصحية المخصصة، وزراعة مكانها الأشجار والنباتات.

وجدت رئيس المدينة دعوته للمجتمع المحلي بالتعاون والمشاركة في الحفاظ على النظافة العامة والمساهمة في جهود الدولة لتحسين الظروف البيئية والصحية في المدينة، مؤكدة على أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري للحفاظ على النظافة والجمالية في المدينة وضواحيها.