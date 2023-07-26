بسبب تذاكر حفل الملك تشارلز.. "بي بي سي" تواجه تهم تضليل الجمهور

ضللت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) وشركة "تيكت ماستر"، الجمهور بشأن اقتراع تذاكر حفل تتويج الملك تشارلز بعد أن طمأن الإعلان أن تذاكر الحضور لن يتم إصدارها على أساس أسبقية الحضور.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجدت هيئة معايير الإعلان (ASA) أن استوديوهات “بي بي سي” انتهكت قاعدتين من قواعدها التي تغطي الإعلانات المضللة.

تضليل بي بي سي للجمهور

وأفادت الصحيفة بأنه يُحتمل أن الآلاف من الأشخاص تم دفعهم خطأً إلى الاعتقاد بأنهم قد حصلوا على مكان في الحدث المهم في 7 مايو 2023 في قلعة وندسور بسبب رسالة بريد إلكتروني سيئة الصياغة.

وقالت ASA إنها تلقت 98 شكوى من الجمهور الذين لم يتمكنوا من المطالبة بتذاكر الحدث، حيث تضمن رسالة بريد إلكتروني من تيكت ماستر في 25 أبريل الماضي سطر واحد في الموضوع "حفل التتويج - تهانينا".

وتابعت أن نص الرسالة كانت: "تهانينا، لقد نجحت في اقتراع الحصول على زوج من التذاكر الدائمة لحفل التتويج، في قلعة وندسور يوم الأحد 7 مايو 2023، يتم تقديم التذاكر في هذه الجولة التكميلية لمجموعة مختارة عشوائيًا من الفائزين في الاقتراع على أساس من يأتي أولاً يُخدم أولاً، لذلك ستحتاج إلى التصرف بسرعة في المطالبة بتذاكرك لضمان تأمينها".

وأضافت أنه قيل للأفراد إن أمامهم حتى منتصف نهار 27 أبريل للمطالبة بتذاكرهم، ومع ذلك، اتضح أن الذين تلقوا البريد الإلكتروني لم ينجحوا في تأمين التذاكر، ولكن تم اختيارهم بدلاً من ذلك للدخول في جولة أخرى مع فرصة إضافية للحصول على التذاكر على أساس أسبقية الحضور.

وقالت ASA إن فقرة ثانية سعت لتوضيح أنه لا تزال هناك جولة أخرى وأن الناس بحاجة إلى التصرف للحصول على التذاكر، لكنهم حكموا بأن النص لم يكن كافي لتجاوز الانطباع الناتج عن موضوع البريد الإلكتروني والنص الآخر، وبالتالي وجدت الهيئة أن الإعلان مضللًا.

كما ذكرت صفحة على موقع الشركة على الإنترنت في فبراير وصفحة على موقع الإذاعة البريطانية في أبريل أن التذاكر لن تُصدر على أساس أسبقية الحضور.