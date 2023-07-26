الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مولدوفا تطلب من 45 دبلوماسيا وموظفا روسيا مغادرة البلاد

نيكولاي بوبيسكو،
نيكولاي بوبيسكو، وزير خارجية مولدوفا

طالبت مولدوفا من روسيا، اليوم الأربعاء، مغادرة 45 دبلوماسيا وموظفا البلاد، وذلك ردا على التقارير الإعلامية التي تتهم موظفي السفارة بالتجسس، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وصرح نيكولاي بوبيسكو، وزير خارجية مولدوفا، أن الدولة قررت الحد من عدد الدبلوماسيين الروس المعتمدين في جمهورية مولدوفا، وذلك بعد ورود تقارير نشرتها وسائل إعلام استقصائية دولية، أشارت أمس الأول إلى أنشطة التجسس غير القانونية المزعومة، من جانب أفراد المخابرات الروسية.

وفي ذات السياق ردت الخارجية الروسية بأن روسيا لن تترك قرار مولدوفا بخفض عدد الدبلوماسيين الروس في البلاد دون إجابة، حيث يمثل ذلك خطوة أخرى من قبل كيشيناو لتدمير العلاقات الثنائية.

مولدوفا التجسس روسيا الخارجية الروسية خارجية مولدوفا

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