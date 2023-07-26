الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يستجيب لحالة سيدة تعانى من مشكلة صحية

محافظ الجيزة يستجيب
محافظ الجيزة يستجيب لعلاج سيدة مسنة

استجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لحالة السيدة عزيزة أحمد محمود عبد النعيم المقيمة بشارع بورسعيد متفرع من شارع المطار إمبابة، والتي تعاني من خلل بمفصل بعظمة الفخد الصناعي، وتحتاج لعملية تركيب مفصل بالفخدين، وليس لها مصدر دخل، وذلك فور رصد محافظة الجيزة استغاثة السيدة التي تمت إذاعتها في أحد البرامج التليفزيونية.

وعلى الفور، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المختصين بتوفير سيارة من ديوان عام محافظة الجيزة، والتي قامت باصطحاب السيدة عزيزة محمود من المنزل إلى مستشفي الهلال الأحمر لاتخاذ الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة وتوفير كل سبل الرعاية اللازمة لها، لافتاً إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع إلى مطالبهم واستغاثاتهم، والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية انطلاقاً من المسئولية المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وحرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على التواصل تليفونياً مع السيدة عزيزة أحمد فور وصولها مستشفى الهلال الأحمر للاطمئنان علي حالتها الصحية، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل  اللازمة لتجهيز المريضة لإجراء عملية تركيب مفصل بالفخدين وتقديم الرعاية اللازمة لها.

كما اطمأن المحافظ من مدير مديرية التضامن الاجتماعى على انتظام صرف معاش تكافل وكرامة للسيدة عزيزة مع تقديم مساعدات إضافية لها لتسهيل سبل معيشتها.

محافظ الجيزة يستجيب لعلاج سيدة مسنة
محافظ الجيزة يستجيب لعلاج سيدة مسنة
محافظ الجيزة يستجيب لعلاج سيدة مسنة
محافظ الجيزة يستجيب لعلاج سيدة مسنة
محافظ الجيزة يستجيب لعلاج سيدة مسنة
محافظ الجيزة يستجيب لعلاج سيدة مسنة
محافظ الجيزة يستجيب لعلاج سيدة مسنة
محافظ الجيزة يستجيب لعلاج سيدة مسنة
استجابة سيدة مسنة تعاني مشكلة صحية محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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