رئيس صحة الشيوخ: القمة الروسية الإفريقية ستفتح آفاق تعاون جديدة

اعتبر النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن القمة الروسية الإفريقية المقرر انطلاقها غدًا الخميس في سان بطرسبرج، بمثابة حلقة من حلقات التنافس الدولي والإقليمي في القارة السمراء، مؤكدًا على أنها ستعمل على تحقيق مكاسب جديدة في القارة الإفريقية في نختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية وموارد الطاقة.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن القمة الروسية الإفريقية ستعمل على تطوير إمكانات التصدير لمنتجي السلع والخدمات لتحقيق استقرار سوق الأسمدة وقضايا الأمن الغذائي، علاوة على التعاون في مكافحة الأوبئة وحالات الطوارئ.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أنه سيتم فتح آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والاقتصاد وإنشاء وتطوير طرق لوجستية جديدة ستعتبر جزءا من مسار الاقتصاد العالمي الجديد. وهو ما يمثل نقلة عالمية جديدة.

وأكد النائب الدكتور على مهران، أن هذه القمة ستحقق استفادة متبادلة بين روسيا والدول الإفريقية مما يخلق توازن اقتصادي منشود يسهم في تحقيق التنمية لدول المنطقة، علاوة على إعادة نسب النمو في الدول الإفريقية لطبيعتها ومساعدة الدول الفقيرة في التنمية والبناء.

ولفت رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن لقاء الرئيسين بوتين والسيسي على هامش هذه القمة سيعمل على الاتفاق على فتح آفاق تعاون جديدة بين مصر وروسيا لفتح مشروعات تنموية جديدة في مصر والقارة الإفريقية أجمع، علاوة على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.