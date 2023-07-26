الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خليك في الظل.. نصائح مهمة من أستاذ طب وقائي للوقاية من درجات الحرارة العالية

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قدم الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الطب الوقائي بجامعة الزقازيق، عدة نصائح للمواطنين للوقاية من مخاطر درجات الحرارة العالية.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، اليوم الأربعاء، أن درجة الحرارة مرتفعة خلال شهري يوليو وأغسطس في العالم وليس في مصر فقط، ولكن في مصر لأول مرة تصل درجة الحرارة المحسوسة لـ50 درجة مئوية ببعض المناطق.

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة تهدد جميع البشر ولكن هناك فئات تكون أكثر تعرضًا للمخاطر الصحية عند ارتفاع نسبة الرطوبة خاصا ارتفاع درجات الحرارة في الظل، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السنة والعمال الذين يعملوا في الشوارع ويتعرضوا لأشعة الشمس المباشرة ومن يعملوا بأيديهم في الجهاز المدني أشد عرضة للمخاطر الصحية لارتفاع درجة الحرارة فهم فئة أكثر تعرضا لمخاطر  درجات الحرارة.

المخاطر الصحية لارتفاع درجات الحرارة

ونوه بأن هناك علامات للمخاطر الصحية من ارتفاع درجات الحرارة:-

أولا : "التشنجات الحرارية" وهي عبارة عن الشعور بالحرارة وتقلص العضلات والعرق، وعند الشعور بذلك يحتاج الشخص لراحة وهدوء وتناول السوائل والابتعاد عن الحر مباشرة.

ثانيًا : "الإجهاد الحراري" وهو أكثر الإصابات الحرارية انتشارًا والتي تتمثل في ضربات القلب سريعة وضعيف وضغط الدم منخفض، ويكون جلده شاحب.

ثالثا: “ضربة الشمس” وهي أمر طارئ وتتمثل أعراضها في احمرار الوجه دون عرق مع ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل كبير وتستلزم اللجوء للطوارئ الطبية فورًا ومحاولة تخفيف الملابس وحال كان المصاب واعي يتناول بعض السوائل الباردة وليس مثلجة، محذرًا بالذهاب للطوارئ لانها قد لا يستطيع أحد السيطرة عليها.

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