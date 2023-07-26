شوقى حجاب.. صانع الطفولة (بروفايل)

رغم كتابة الشاعر والمخرج شوقي حجاب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، للشعر والأغنية للكبار، إلا أن الكتابة للطفل كانت لها النصيب الأكبر في اهتماماته، رغم عدم التخطيط له.

ذاع صيته في عالم الأطفال والكتابة، وأخلص إليه لسنوات عديدة ومن أبرز محطاته بها كتابته لحلقات برنامج "عصافير الجنة" مع الإعلامية سلوى حجازى فى ستينيات القرن الماضى، فقد كان لدخول أخيه الأكبر سيد حجاب مجال الشعر، تأثير كبير عليه جعله يفكر في اتخاذ منحى آخر، ألا وهو الكتابة للطفل، وبالفعل انطلق وأصبح من الأصوات الثقافية المبدعة في هذا المجال.

وتميز إبداعه أيضا في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، واشتهر بكتابته لعدة شخصيات وأقربها له "كوكي كاك" و"بقلظ"، و"عم شكشك" الذى قُدّم فى حلقات "بوجى وطمطم"، إلى أن أصبح من أوائل من أبدعوا للأطفال في التليفزيون المصري، وتألق وجرى تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال، كما كتب العديد من الأغاني للأطفال منها أغاني مسلسل "سكر وبنجر"، وأغاني فيلم "العاشقة".

ليس هذا فحسب؛ فالشاعر الكبير شوقي حجاب الذي ولد في المطرية - دقهلية لعام 1946، كان عاشقا للثقافة، إذ كان والده أزهريا يكتب الشعر ويقتني الكتب، وكانت والدته تمتلك تراثا من الأمثلة الشعبية والحواديت، كل ذلك كان له أثر كبير في نشأته الأدبية، فقد تعلم على يد أبيه عروض الشعر، كما ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر سيد حجاب.

كتب شوقي حجاب معظم أغانيه من الفلكلور الشعبي، ودرس أيضا الإخراج بمعهد السينما، كما خاض تجربة الإخراج في جزئي "كوكى كاك"، ومسلسل الكرتون "تونة ننة".

وكان الشاعر شوقي حجاب، قد تعرض لأزمة صحية أودت إلى نقله إلى العناية المركزة عدة مرات، إلى أن رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ77 عاما.

وأعلنت علياء تيسير، حفيدة شقيقته، وفاة الشاعر الكبير شوقي حجاب، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله تعالى (والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون).

وأضافت: توفي إلى رحمة الله تعالى خال والدتي الشاعر الجميل الطيب الجدع شوقي حجاب، مع السلامة يا حبيبي، ملحقتش تشوف غالية قبل ما تمشي وتسيبنا.