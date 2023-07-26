َمعهد التخطيط القومي يٌنهي دراسته الاستشارية حول "إعادة الهيكلة الاستراتيجية والتنظيمية والوظيفية" لمكتبة الإسكندرية

أعلن معهد التخطيط القومي الانتهاء من الدراسة الاستشارية التي أعدها حول "إعادة الهيكلة الاستراتيجية والتنظيمية والوظيفية لمكتبة الإسكندرية"، والتي استهدفت تفعيل أدوار المكتبة الفكرية والثقافية والعلمية والحضارية باعتبارها نافذة للعالم على مصر ولمصر على العالم.



وفي هذا الإطار أوضح الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن الاستشارة المقدمة تأتي اتساقاً مع الدور الذي يقوم به المعهد باعتباره بيت خبرة وطني يستهدف دعم قدرات التخطيط الاستراتيجي وتطوير الهياكل المؤسسية، وبناء وتنمية القدرات الداعمة لعملية التخطيط وصناعة السياسات من خلال تقديم استشارات متخصصة لهذا الغرض لمؤسسات الدولة الوطنية الرائدة ومن بينها مكتبة الإسكندرية.



وصرح العربي بأن الاستشارة المقدمة لمكتبة الإسكندرية، تٌعد تدشيناً لمرحلة جديدة من التعاون الإيجابي الفعال بين معهد ‏التخطيط القومي والمكتبة في مجالات عدة من بينها، تطوير برامج ‏ومبادرات مشتركة بين المؤسستين لدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز ونشر القوة ‏المصرية الناعمة الثقافية والحضارية عبر العالم.‏



وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد ماجد خشبة أستاذ الإدارة والتخطيط الإستراتيجى بالمعهد ، أن المعهد قام بتشكيل فريق استشاري متخصص من الخبراء للقيام بمهام الاستشارة المطلوبة، مشيراً إلى أن البداية الفعلية كانت بلقاء تمهيدي موسع مع الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة والسادة رؤساء قطاعات المكتبة ‏الرئيسية ومسؤولي الأنشطة بمقر المكتبة في يناير الماضي.



ولفت خشبة إلى أن اللقاء التمهيدي ركز على تحديد خلفيات ومهام الاستشارة والمستهدف منها، والتأكيد على تكريس واعتماد النهج الجماعي التشاركي في إنجاز ‏مهام الاستشارة ومخرجاتها المأمولة في ضوء أفضل الممارسات العالمية؛ فضلًا عن استطلاع آراء الخبراء وأصحاب المصلحة Stakeholders محليًا وإقليميًا ودوليًا.



وتجدر الإشارة إلى أن إعداد التقرير النهائي استغرق ستة أشهر من العمل الميداني والمكتبي المتواصل فى الأسكندرية والقاهرة ، تم خلالها إعداد وتنفيذ برنامج مكثف للتخطيط الاستراتيجي بالمكتبة فى الفترة : 19-21 مارس 2023 .

ويأتى التقرير النهائى للإستشارة نتاج عمل جماعي مشترك بين الفريق الاستشاري للمعهد والفريق الفني المناظر من المكتبة ، مع مشاركة ملموسة وفاعلة من جانب قيادات القطاعات الرئيسة بالمكتبة، والخبراء والباحثين والمسئولين المعنيين بالمكتبة على كافة المستويات ، مع دعم متواصل من فريق الموارد البشرية المتميز بالمكتبة.