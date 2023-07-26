الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يعقد جلسة خاصة مع حمدي علاء في حضور زيزو

حمدي علاء لاعب الزمالك
حمدي علاء لاعب الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة خاصة مع حمدي علاء لاعب الوسط العائد من الإعارة، على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب عكاظ بالطائف بالمملكة العربية السعودية، في حضور أحمد سيد زيزو لاعب الوسط، ومنحه بعض النصائح والتعليمات الفنية لتطبيقها في الفترة المقبلة.

فقرة إضافية لخماسي الزمالك للتسديد على المرمى

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تدريبات إضافية للخماسي يوسف إبراهيم أوباما، وسيف الدين الجزيري وإبراهيما نداي ومحمد حسام بيسو، وعلي ياسر للتسديد على المرمى، في نهاية مران اليوم.

ويستعد الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق غدًا الخميس  في السعودية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو، ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته، ثم النصر السعودي  يوم 3 أغسطس المقبل.

اتحاد المنستيري أحمد سيد زيزو البطولة العربية العربية السعودية الكولومبي خوان كارلوس المملكة العربية السعودية

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