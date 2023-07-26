الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لعاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل علبة سجائر بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل  بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة  في القضية رقم 1219 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة أول.

بداية أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول، أن التحريات السرية دلت على قيام  عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة، وتبين من تكليف أحد المصادر السرية لمتابعة نشاط المتهم، بيع مواد مخدرة، وعقب تلقى اتصال هاتفى بتواجد المتهم وبحوزته مواد مخدرة انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وضبطه أثناء قيامة بممارسة نشاطه علي الوجة المتعاد، وعند رؤية المتهم للقوة الأمنية تخلي عن علبة سجائر انقض ما بداخلها من قطع لمخدر الحشيش، فالتقطتها القوة الأمنية، وتبين أن بداخلها عدد 17 قطعة حشيش، وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

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