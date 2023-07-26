الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل": ندوة للتوعية بالمفاوضة الجماعية وتشريعات العمل بالإسماعيلية

وزير العمل
وزير العمل

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بشأن عقد ندوة للتوعية فى مجال المفاوضة الجماعية وأحكام قانون العمل بشأنها، وذلك بشركة برودان للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة، بمشاركة 17 عاملًا وعاملة من عمال الشركة وإدارتها، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال، وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لتحقيق مزيد من الإنتاجية وزيادة معدلات التنمية ودفع الاقتصاد القومى، فى إطار استراتيجية الدولة المصرية ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، ان الندوة تضمنت مجموعة من المحاضرات حول شرح معنى المفاوضة الجماعية، وأهم واجبات العمال وحقوقهم، والمحظورات التي يمنع على العامل ارتكابها، سواء داخل العمل أو خارجه، وماهية ظروف فصل العامل وشروطها التى حددها قانون العمل فى مواده وأحكامه، والتطرق إلى بعض التعريفات الخاصة بالعامل وصاحب العمل.

وأضاف مدير المديرية أنه تم شرح المادة 146 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي حددت تعريف المفاوضة بأنها هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم من أجل تحسين ظروف العمل وشروطه وأحكام الاستخدام، أو التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية للعمال، أو تسوية المنازعات بين الطرفين، بالإضافة إلى شرح المادة 148 من القانون، والتى حددت أن المنشأة التى يعمل بها أقل من 50 عاملًا يتم التفاوض فيها بين ممثل النقابة العامة وممثل أصحاب الأعمال، ثم فتح باب المناقشة المفتوحة مع الحضور والاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم والرد عليها، بحضور جيهان رمزي مدير علاقات العمل، وسالى مصطفى مدير إدارة المفاوضة الجماعية من المديرية.

الإسماعيلية ندوة وزارة العمل أصحاب الأعمال توعية العمال معدلات التنمية

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