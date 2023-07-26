الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سيرة الأب الروحي للدراما.. "الوثائقية" تعرض فيلم "أسامة أنور عكاشة" الأحد

أسامة أنور عكاشة
أسامة أنور عكاشة

تعرض "قناة الوثائقية" الجزء الأول من الفيلم الوثائقي أسامة أنور عكاشة في العاشرة مساء الأحد القادم، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

ويتناول الفيلم سيرة الأب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية من الميلاد فى مدينة طنطا ونشأته في كفر الشيخ، مرورًا برحلته في القاهرة، وصولًا إلى مشروعه الدرامي الضخم الممتد عبر نحو أربعين عامًا.

ويوثق الفيلم ما أنجزه "صاحب الحلمية" دراميًّا وفكريًّا على نحو استثنائي حتى تحول إلى نجم في ذاته، كما يطرح عددًا من الأسئلة التي شغلت عقل أسامة، مثل سؤال الهوية المصرية، وكذلك يلقي الضوء على إسهاماته في السينما والمسرح، متطرقًا إلى معاركه الممتدة على مختلف الأصعدة.

ويتضمن الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة" ظهورا لافتًا لعدد كبير من نجمات الفن ونجومه، منهم إلهام شاهين، ولوسي، وعبد العزيز مخيون، وصابرين، والمخرج جمال عبد الحميد، كما يستضيف عددًا من النقاد والكتاب منهم عبد الله السناوي، سيد محمود، ماجدة موريس، وحمدي عبد الرحيم، أسامة عبد الفتاح.

فيلم أسامة أنور عكاشة الوثائقية قناة الوثائقية أسامة أنور عكاشة الدراما العربية سيرة الأب الروحي للدراما المصرية الأب الروحي للدراما المصرية

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