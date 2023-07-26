الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

موكب زهور ومزمار على الكورنيش.. بدء انطلاق احتفالات عيد الإسكندرية القومي الـ71

موكب الاحتفال ع الكورنيش
موكب الاحتفال ع الكورنيش

انطلقت منذ قليل، فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ71 لمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق مع جميع الجهات والأجهزة المعنية، حيث تستمر الفعاليات على طول الكورنيش بموكب احتفال مهيب بمشاركة جهات عدة.

وانطلق موكب الاحتفال من أمام المنتزة، وشهد الكورنيش، اصطفاف موكب زهور واستعراضات متنوعة، من فرق الكشافة وطلائع الشباب والرياضة، وفرقة المزمار مع رفع أعلام مصر بطول الكورنيش.

وتواجد في فعاليات الاحتفال، مديري مديريات الزراعة والصحة، والتعليم، ورؤساء شركات المياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء، وغيرها من الإدارات المعنية.

وتجمع المواطنين على الكورنيش، من جميع الأعمار والزائرين والمصطافين للمشاركة في الاحتفال بالعيد القومي، حيث يتخلل الموكب عدة نقاط للاحتفال بشاطئ المندرة، وممشى 45، وبئر مسعود، والجندي المجهول بالمنشية.

وتحتفل محافظة الإسكندرية بالعيد القومى في 26 يوليو من كل عام وهو اليوم الذى يتزامن مع  خروج الملك فاروق من مصر عام 1952، حيث خرج الملك من الإسكندرية من ميناء رأس التين مستقلا اليخت الملكى المحروسة ومتجها إلى إيطاليا فى يوم 26 يوليو 1952م عقب ثورة يوليو المجيدة.

وكان قد هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الشعب المصرى وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجموع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة.

وقال محافظ الإسكندرية أن ثورة 23 يوليو ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة. داعيًا المولى _عز وجل_ أن يعيدها بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة السياسية الحكيمة، وأن يوفقنا لما فيه خير البلاد من أجل أن يعم الأمن والسلام والرخاء لمصرنا الغالية.

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موكب زهور ومزمار عيد الاسكندرية القومي فعاليات الاحتفال الكورنيش الإسكندرية

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