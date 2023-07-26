باحثة بالدراسات الإفريقية: القمة الروسية الإفريقية مهمة لموسكو لضبط علاقتها مع القارة السمراء

تحدثت هايدى الشافعى، الباحثة بوحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية عن "القمة الروسية الإفريقية" الثانية، والتي يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من زعماء القارة الإفريقية.

وقالت "الشافعي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إن هذه القمة تأتي في توقيت مهم، خاصة أنها أول قمة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها السلبية على اقتصادات الدول الإفريقية والأزمات التى تسببت فيها وتحديدًا أزمة الأمن الغذائى للعديد من الدول الإفريقية.

وأضافت الباحثة بوحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصري القمة تأتى بعد أيام من تعليق روسيا اتفاق الحبوب، مما يزيد من أزمة الأمن الغذائى بكثير من الدول الإفريقية، كما تأتى القمة فى ظل أزمات سياسية وصراعات فى القارة الإفريقية، والتى كان آخرها الأزمة السودانية.

وأكدت أن القمة الروسية الإفريقية مهمة لأنه من خلالها تضبط علاقتها من جديد مع دول القارة الإفريقية، وتطرح استراتيجية جديدة لتعاملها مع دول القارة فى ظل متغيرات جديدة يشهدها العالم حاليًا، كما تأتى فى وقت مفروضة فيه على روسيا عقوبات اقتصادية من واشنطن والدول الغربية.