الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يبحث مع نظيره الإيطالي دعم التعاون المشترك في كل المجالات الصحية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة السكان، اجتماعًا موسعًا مع نظيره الإيطالي الدكتور أورازيو سكيلاتشي، بمقر وزارة الصحة الإيطالية في العاصمة روما، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير لدولة إيطاليا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لنظيره الإيطالي على الدعوة الكريمة، مؤكدًا قوة العلاقات التاريخية التي تجمع دول حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، وعلاقات الأخوة والثقافة المشتركة بين الشعبين الشقيقين في مصر وإيطاليا بشكل خاص.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن بحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك القائمة والمستقبلية في مجال الصحة بين البلدين في كل المجالات الصحية، ومنها الرعاية الطبية، والصناعات الدوائية، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، والتعاون في إنشاء فرع من مستشفى «بامبينو جيزو» المتخصص في علاج الأطفال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أشاد بالمشاركة المجتمعية لشركة إيني ENI الإيطالية في مجال الصحة، خاصة في محافظة بورسعيد، والتي تضمنت دعم إنشاء مركز متكامل لعلاج الحروق، والعديد من المشروعات المستقبلية، التي كان آخرها توقيع بروتوكول لدعم مشروع إنشاء مركز تدريب للكوادر الصحية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استعرض خلال الاجتماع جانبًا من التطور الذي يشهده قطاع الصحة المصري، بدءًا من القضاء على فيروس سي، مرورًا بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، وانتهاء بحملة «100 يوم صحة» التي نجحت في توصيل خدماتها لما يزيد على 11 مليون مواطن في أقل من شهر.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير اختتم الاجتماع بدعوة نظيره الإيطالي لزيارة مصر وحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، برعاية وحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة.

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IMG-20230726-WA0039
IMG-20230726-WA0037
IMG-20230726-WA0037
وزير الصحة الايطالي التعاون المشترك المجالات الصحية روما العاصمة الإدارية الجديدة

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